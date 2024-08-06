Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Menanam Grow and Green Jadi Wadah Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |16:12 WIB
BRI Menanam Grow and Green Jadi Wadah Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
BRI tanam 10.000 bibir mangrove (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI konsisten mendukung pelestarian alam dalam menjaga pesisir pantai dari abrasi. BRI lewat Program BRI Menanam Grow and Green melakukan penanaman 10.000 bibit mangrove.

Berkontribusi melestarikan lingkungan hidup menjadi salah satu fokus BRI untuk memulihkan ekosistem di wilayah Muaragembong. Melalui Program BRI Menanam Grow and Green Penanaman, bantuan bibit mangrove tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif bagi lingkungan.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, mengatakan BRI secara konsisten terus mendukung pelestarian alam dalam menjaga pesisir pantai dari abrasi serta mengembalikan habitat hutan mangrove yang ada di Tanah Air. Hal itu juga menjadi salah satu bentuk komitmen BRI untuk mendukung upaya Pemerintah agar bebas emisi karbon pada tahun 2060.

"Kami berharap kegiatan penanaman mangrove yang telah dilakukan memberikan manfaat bagi keberlanjutan dan hidup masyarakat. Selain itu, proses pelestarian tidak dilakukan hanya sebatas awal fase penanaman semata, tetapi juga dilanjutkan dengan perawatan demi hasil yang maksimal, kami menitipkan kepada masyarakat untuk dapat menjaga dan melestarikannya," ujar Catur, Selasa (6/8/2024).

Catur menambahkan, selain penyaluran bantuan bibit Mangrove, upaya nyata BRI dalam melawan perubahan iklim dalam program BRI Menanam Grow and Green juga dilakukan dengan penanaman pohon di lahan-lahan kritis dan kegiatan transplantasi terumbu karang.

Halaman:
1 2
