3.602 Desa Dapat Pemberdayaan Desa BRILiaN, Ini Keuntungannya

Program Desa BRILian untuk Desa di Indonesia. (Foto: Okezone.com/BRI)

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyiapkan program BRILian untuk mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Hingga akhir Juni 2024 tercatat terdapat 3.602 desa yang telah mendapatkan pemberdayaan Desa BRILiaN.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa yang diinisiasi BRI sebagai bentuk agent of development dalam mengembangkan desa.

BACA JUGA: BRI Alokasikan SDM Besar untuk Kembangkan Infrastruktur

Salah satu yang telah mendapatkan pemberdayaan adalah Desa Angseri di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kekayaan air di desa ini kini telah dikelola baik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Angseri.

BACA JUGA: BRI Perbarui Teknologi Cegah Kejahatan Digital

“Tata Kelola air dan inovasi di Desa BRILian Angseri bisa menjadi contoh yang direplika oleh desa-desa lain di Indonesia,” ujarnya, Selasa (6/8/2024).