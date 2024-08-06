Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo Lanjutkan IKN? Begini Kata Moeldoko

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |14:50 WIB
Prabowo Lanjutkan IKN? Begini Kata Moeldoko
Prabowo Lanjutkan IKN? Begini Kata Moeldoko (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko buka-bukaan soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rancangan APBN Tahun 2025.

Moeldoko menjelaskan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk IKN. Namun, tidak mengetahui secara rinci besaran anggaran tersebut, Moeldoko memastikan bahwa pembangunan IKN sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

"Itu sudah masuk dalam RPJP, hanya besarannya nanti yang pasti disesuaikan, tapi bahwasanya itu dalam dokumen strategis negara, sudah ada itu IKN," kata Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Moeldoko menjelaskan bahwa pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang akan melakukan perhitungan kemampuan APBN untuk pembangunan IKN.

Menurut Mantan Panglima TNI itu, realisasi pembangunan IKN dan program lainnya ditentukan oleh pemerintahan selanjutnya, yang salah satunya dilihat dari porsi kebutuhan dan prioritas.

"Aku tidak tahu persis besarannya ya, tapi alokasi itu sudah ada. Semuanya tergantung dari pemerintahan yang baru akan melihat prioritasnya. Kalau ditanya sekarang gimana besarannya itu bisa azas fleksibility, melihat kebutuhan dan prioritasnya," kata Moeldoko.

Halaman:
1 2
