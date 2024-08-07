Mark Dynamics Tebar Dividen, Catat Tanggalnya

JAKARTA - PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) mengumumkan rencana pembagian dividen interim sebesar Rp20 per saham untuk laporan keuangan kuartal II 2024. Direktur Utama MARK Ridwan Goh menegaskan pembagian dividen interim tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (7/8/2024), berikut jadwal pembagian dividen MARK:

- Jadwal cumdate di pasar reguler adalah tanggal 15 Agustus 2024

- Exdate di pasar regular dan negosiasi pada tanggal 16 Agustus 2024

- Record date pada tanggal 19 Agustus 2024

- Pembagian dividen akan dilaksanakan pada tanggal 06 September 2024.

Permintaan sarung tangan global terus bertumbuh, berdasarkan analis RHB Investment Bank Malaysia memproyeksikan permintaan global untuk sarung tangan akan meningkat sebesar 22% pada paruh kedua tahun 2024. Menurut data Asosiasi Sarung tangan Malaysia (MARGMA) permintaan sarung tangan global masih bertumbuh pada (CAGR) sebesar 8-10% dari 2023 hingga 2027, dengan total kebutuhan dunia mencapai 450 miliar pasang sarung tangan pada tahun 2027.