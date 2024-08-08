Penerima Bansos Pangan Bakal Diverifikasi Ulang

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa penerima bantuan pangan tahap ketiga akan diverifikasi ulang. Hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengungkap, verifikasi maupun validasi akan dilakukan bersama-sama dengan Perum Bulog dan juga dinas pangan provinsi serta kabupaten/kota.

Menurutnya, mekanisme verifikasi data penerima diperlukan karena data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bisa terjadi pembaruan akibat perubahan status sosial ekonomi, perpindahan lokasi, dan kondisi lainnya.

"Kita ingin memastikan bahwa bantuan pangan ini sampai ke tangan penerima yang benar-benar membutuhkan. Verifikasi dan validasi data dilakukan secara berjenjang," kata Ketut dalam pernyataan resminya, Kamis (8/8/2024).

Untuk diketahui, bantuan pangan beras tahap ketiga dimulai 1 Agustus 2024 di beberapa daerah yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi data.