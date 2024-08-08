Usia Minimal Legal Merokok di Berbagai Negara, Ada yang Tanpa Batasan

JAKARTA - Usia minimal legal merokok di berbagai negara ada yang tanpa batasan. Kebijakan terkait usia minimal legal untuk merokok bervariasi di seluruh dunia.

Beberapa negara menerapkan batasan usia yang ketat untuk melindungi generasi muda dari bahaya merokok, sementara negara lain memiliki regulasi yang lebih longgar atau bahkan tidak ada batasan usia sama sekali.

Berikut pembahasan mengenai usia minimal legal untuk merokok di berbagai negara, mengapa batasan ini diterapkan, serta dampaknya terhadap masyarakat, Kamis (8/8/2024):

Daftar Batasan Usia Minimal Legal Merokok di Berbagai Negara.

1. Negara dengan Batasan Usia yang Ketat

Banyak negara maju menerapkan batasan usia yang ketat untuk merokok sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi prevalensi merokok dan melindungi kesehatan masyarakat.