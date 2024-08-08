Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Usia Minimal Legal Merokok di Berbagai Negara, Ada yang Tanpa Batasan

Muhammad Raihan , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |16:47 WIB
Usia Minimal Legal Merokok di Berbagai Negara, Ada yang Tanpa Batasan
Usia Minimal Merokok di Negara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Usia minimal legal merokok di berbagai negara ada yang tanpa batasan. Kebijakan terkait usia minimal legal untuk merokok bervariasi di seluruh dunia.

Beberapa negara menerapkan batasan usia yang ketat untuk melindungi generasi muda dari bahaya merokok, sementara negara lain memiliki regulasi yang lebih longgar atau bahkan tidak ada batasan usia sama sekali.

Berikut pembahasan mengenai usia minimal legal untuk merokok di berbagai negara, mengapa batasan ini diterapkan, serta dampaknya terhadap masyarakat, Kamis (8/8/2024):

Daftar Batasan Usia Minimal Legal Merokok di Berbagai Negara.

1. Negara dengan Batasan Usia yang Ketat

Banyak negara maju menerapkan batasan usia yang ketat untuk merokok sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi prevalensi merokok dan melindungi kesehatan masyarakat.

