Perbedaan Cukai dan Pajak Rokok, 2 Konsep yang Sering Dianggap Sama Namun Berbeda

JAKARTA - Perbedaan antara cukai dan pajak rokok, dua konsep yang sering dianggap sama namun berbeda.

Berikut Apa Saja Perbedaan Cukai dan Pajak Rokok, Dua Konsep yang Sering Dianggap Sama namun Berbeda yang telah dirangkum, Rabu (7/8/2024):

1. Definisi dan Tujuan:

- Cukai rokok adalah pajak khusus yang dikenakan pada barang-barang tertentu seperti rokok dengan tujuan utama untuk mengontrol konsumsi, menjaga kesehatan masyarakat, dan menghasilkan uang bagi pemerintah.

- Sementara, cukai rokok merupakan bagian dari pajak umum yang dikenakan pada berbagai macam barang dan jasa, termasuk rokok, dan bukan pajak khusus untuk rokok. Ini merupakan bagian dari sistem pajak yang lebih luas dan tidak spesifik.

2. Penerapan:

- Cukai rokok sendiri biasanya dikelola oleh badan atau departemen khusus yang berfokus pada peraturan dan pengumpulan cukai.