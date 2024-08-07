Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbedaan Cukai dan Pajak Rokok, 2 Konsep yang Sering Dianggap Sama Namun Berbeda

Muhammad Raihan , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |19:07 WIB
Perbedaan Cukai dan Pajak Rokok, 2 Konsep yang Sering Dianggap Sama Namun Berbeda
Perbedaan Cukai dan Pajak Rokok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbedaan antara cukai dan pajak rokok, dua konsep yang sering dianggap sama namun berbeda.

Berikut Apa Saja Perbedaan Cukai dan Pajak Rokok, Dua Konsep yang Sering Dianggap Sama namun Berbeda yang telah dirangkum, Rabu (7/8/2024):

1. Definisi dan Tujuan:

- Cukai rokok adalah pajak khusus yang dikenakan pada barang-barang tertentu seperti rokok dengan tujuan utama untuk mengontrol konsumsi, menjaga kesehatan masyarakat, dan menghasilkan uang bagi pemerintah.

- Sementara, cukai rokok merupakan bagian dari pajak umum yang dikenakan pada berbagai macam barang dan jasa, termasuk rokok, dan bukan pajak khusus untuk rokok. Ini merupakan bagian dari sistem pajak yang lebih luas dan tidak spesifik.

2. Penerapan:

- Cukai rokok sendiri biasanya dikelola oleh badan atau departemen khusus yang berfokus pada peraturan dan pengumpulan cukai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170905/rokok-tPFl_large.png
Tarif Cukai Rokok 2026 Naik? Ini Penjelasan Wamenkeu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164888/sri_mulyani-gIkO_large.jpg
Target Penerimaan Bea Cukai 2026 Rp334,3 Triliun, Rokok Masih Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159178/cukai_rokok-MvIs_large.jpg
Ini Alasan Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154268/rokok-VqZc_large.png
Bocoran Bungkus Rokok Mau Diseragamkan Tanpa Merek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148314/dirjen_bea_cukai-8uvt_large.jpg
Dirjen Bea Cukai Diminta Moratorium Kenaikan Cukai Rokok 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3146955/rokok-3BbV_large.jpg
Alasan Muncul Usulan Moratorium Kenaikan Cukai Rokok 3 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement