HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 8%, Begini Caranya

Muhammad Rizky , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |21:19 WIB
Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 8%, Begini Caranya
Ekonomi RI Bisa Tumbuh 8% dengan Cara Ini. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 8% pada 2025-2029. Target tersebut bisa dicapai dengan memaksimalkan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia.

Ketua Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) Gita Syahrani mengatakan, kegiatan ekonomi restoratif berlandaskan keanekaragaman hayati dengan mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, dan investor.

Oleh karena itu, dirinya mendorong inovasi usaha lestari sejak dua tahun silam. Program ini mengusahakan berjalannya ekonomi restoratif dengan agroforestri dan pertanian regeneratif secara gotong royong. Targetnya adalah pelaku usaha yang berkecimpung di pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), seperti petani, pekebun, dan nelayan.

“Kami melihat target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada 2025-2029 nanti bisa diwujudkan melalui ekonomi yang berbasis keanekaragaman hayati. Usaha Lestari akan membantu mewujudkannya,” kata Gita, Kamis (8/8/2024).

Pada umumnya, ekonomi restoratif adalah model ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan dilakukan bersamaan dengan upaya pelestarian lingkungan dan tata sosial masyarakat. Ekonomi restoratif juga berfokus mengembangkan entitas lokal yang dilakukan secara kolektif dan kolaboratif, serta melakukan inovasi secara holistik.

Dirinya juga mendorong kapasitas pelaku usaha seperti nelayan atau petani kopi. Para pelaku usaha yang membutuhkan peningkatan skala bisnis, namun tetap bertanggung jawab dengan dampak lingkungan, akan dibantu melalui pendekatan rantai nilai gotong royong untuk dapat terkoneksi dengan investor, enablers, dan aktor pendukung lainnya.

Halaman:
1 2
