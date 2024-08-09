Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Begini Pembagian Kantor PNS di IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |20:11 WIB
Begini Pembagian Kantor PNS di IKN
Waskita Bangun Kantor Kemenko di IKN. (foto: Okezone.com/Waskita)
JAKARTA - Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan saat ini pemerintah mempercepat pembangunan 4 kompleks Kantor Kementerian Koordinator di IKN.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, satu kompleks kantor Kemenko masing-masing terdiri dari 4 tower. Sehingga totalnya kantor ASN yang saat ini tengah dibangun di IKN sebanyak 16 tower, setidaknya untuk pembangunan tahap awal.Targetnya 16 tower perkantoran itu akan rampung pada akhir tahun mendatang.

"Sebagian ini beberapa gedung itu lantai 1 dan 2 akan digunakan oleh para petugas upacara apakah untuk holding atau menginap," kata Danis di IKN, Jumat (9/8/2024).

Saat ini lantai 1 dan 2 masing-masing kantor Kemenko itu saat ini sudah mendapatkan pasokan listrik hingga air bersih, sehingga sudah cukup memungkinkan untuk digunakan sebagai akomodasi para peserta upacara di IKN, sebelum digunakan resmi sebagai kantor.

"Jadi kalau untuk lantai 1 dan 2 itu sudah ada listrik, toilet, AC, akan digunakan untuk upacara," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menambahkan nantiya setiap 1 tower itu akan diisi oleh 2 Kementerian. Sehingga total 16 tower Kantor diharapkan bisa mengakomodir 32 Kementerian.

"Jadi kan Menko ada 4, Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, Kemenko PMK, dan Kemenko Perekonomian. Saat ini ada 32 Kementerian, masing-masing Kantor Kemenko ada 8 kementerian, jadi 1 gedung itu nanti ada 2 Kementerian," tambah Endra

Halaman:
1 2
