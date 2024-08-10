Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Solusi yang Bisa Dicoba saat Gagal Bayar Utang Pinjol legal

Delvicka Afriantina , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |21:12 WIB
3 Solusi yang Bisa Dicoba saat Gagal Bayar Utang Pinjol legal
Gagal Bayar Utang Pinjaman online. (Foto: Freepik)
JAKARTA - 3 solusi yang bisa dicoba saat gagal bayar utang Pinjol legal. Akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan masyarakat yang terjerat dalam pinjaman online (pinjol) ilegal.

Mendapatkan bunga yang tinggi membuat banyak orang tidak bisa membayar hingga membuat peminjam gagal bayar.

Meminjam uang atau kredit melalui pinjol memang menjadi pilihan banyak masyarakat. Dengan mendapatkan uang dengan cepat dan memiliki syarat yang ringan menjadikan pinjol pilihan yang tepat.

Dengan dikenakan bunga yang rata-rata relatif tinggi dibandingkan dengan bunga pinjaman konsumer perbankan. Jika tidak diwaspadai bisa saja masyarakat meminjam uang melebihi kemampuan untuk membayar karena beban bunga yang besar dan menekan isi dompet alias pendapatan.

Namun banyak sekali masyarakat yang panik dan bingung harus melakukan apa untuk melunasi pinjaman yang dipinjamnya. Padahal banyak sekali solusi yang bisa dilakukan, masyarakat bisa membaca 3 solusi tidak bisa bayar pinjol legal yang bisa diikuti dan menjadi pilihan.

Halaman:
1 2
