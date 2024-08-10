4 Fakta Momen Luhut Sampaikan Perpisahan Ke Jokowi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengucapkan salam perpisahan kepada Presiden Joko Widodo. Hal tersebut diungkapkan pada acara peresmian pabrik bahan Anoda Baterai Litium di Kendal.

1. Luhut Menangis Jelang Jokowi Lengser

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan salam perpisahan kepada Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatan.

Luhut menyebut Presiden Jokowi akan mewariskan legacy yang menjadikan titik balik Indonesia berjalan ke negara industrialisasi. Hal ini dilakukan dengan mulai menyetop ekspor komoditas mentah, tapi harus diolah terlebih dahulu di dalam negeri sehingga memiliki nilai tambah untuk neraca perdagangan.

"Walaupun bapak beberapa waktu lagi akan meninggalkan pemerintahan, tapi bapak sudah meninggalkan legacy, yang saya kira tidak mudah dibentuk orang lain. Saya yakin dalam kurun waktu yang tidak lama, ekspor kita dari turunan hilirisasi akan meningkat signifikan," tuturnya.