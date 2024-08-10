Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Air Keran di Rusun PNS IKN Bisa Langsung Diminum

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |09:04 WIB
Air Keran di Rusun PNS IKN Bisa Langsung Diminum
Air di IKN Siap Diminum Langsung. (Foto: Okezone.com/MPI)
KALIMANTAN TIMUR - Jaringan akses air minum di Ibu Kota Nusantara (IKN) terintegrasi dari sektor perkantoran hingga hunian. Bahkan air yang mengalir dari keran yang berada di kantor-kantor Presiden, ASN, hingga hunian menteri dan ASN bisa langsung diminum.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan saat ini 12 tower hunian ASN sudah siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan hingga pemindahan ASN pada tahap awal.

"Ini semua dari 47 itu ada 12 sudah selesai dan siap mendukung acara 17 Agustus, sebagian akan digunakan oleh para petugas ataupun peserta upacara," kata Danis di IKN, Sabtu (10/8/2024).

Begini Wajah Baru Istana Negara di IKN yang Siap Selenggarakan HUT Ke-79 RI

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono air minum yang mengalir ke IKN bersumber dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku. Pada akhir Juli 2024 lalu, SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN Nusantara.

"Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari kedepan," tambah Menteri Basuki.

