HOME FINANCE PROPERTY

Jelang HUT RI di IKN, Tarif Hotel Nusantara Milik Aguan Cs Tembus Rp20 Juta per Malam

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |11:00 WIB
Jelang HUT RI di IKN, Tarif Hotel Nusantara Milik Aguan Cs Tembus Rp20 Juta per Malam
Tarif hotel di IKN jelang HUT RI ke 79 (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang perayaan HUT RI di IKN, tarif hotel Nusantara milik Aguan Cs Tembus Rp20 juta per malam. Meski belum semua proyek rampung, beberapa pekerjaan konstruksi sudah ada yang bisa digunakan, salah satunya adalah hotel Nusantara.

Director of Commercial Swissotel Nusantara Ari Putra Ervanto menjelaskan pada perayaan HUT RI ke-79 di IKN, hotel tersebut sudah bisa digunakan secara komersial dengan total ketersediaan sekitar 191 kamar.

Ari menjelaskan untuk tarif yang dikenakan menginap di hotel tersebut bervariasi, dibanderol dengan harga Rp2,2 juta hingga Rp20 juta per malam. Tarif hotel tersebut tergantung kelas kamar yang dipilih. Kelas tertinggi yaitu presidential suite yang memiliki harga Rp20 juta per malam.

"Kalau untuk harga kamarnya kita opening di harga Rp2,2 juta per malam. Kalau untuk Presidential suite nya mulai dari Rp20 juta," ujar Ari di IKN, Minggu (11/8/2024).

Hotel Nusantara sendiri dibangun oleh Konsorsium Nusantara yang terdiri dari Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Salim Group, Astra, Barito Pacific, PULAUINTAN, Mulia Group, Kawan Lama, Alfamart dengan total investasi sekitar Rp20 triliun untuk membangun Mall, Hotel, dan Perkantoran. Groundbreaking proyek tersebut sudah dilakukan sejak bulan September 2023 lalu.

