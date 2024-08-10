Waskita Beton Kebut Proyek IKN Sebelum Dihentikan Jelang Upacara 17 Agustus

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Infrastruktur IKN mengumumkan akan menghentikan sementara seluruh kegiatan pembangunan proyek-proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebelum jeda ini, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah berhasil menyelesaikan suplai berbagai proyek di sana.

WSBP telah menyelesaikan suplai Readymix dan beton Precast untuk proyek Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 milik Waskita Infra-Guntur KSO, suplai PCI-Girder bentang 40,8 Tol IKN 5A sp Tempadung-Jembatan Pulau Balang milik Waskita-Nindya-Modern KSO, proyek Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3A-2 Segmen Karang Joang-KKT Kariangau milik Adhi-Hutama-Nindya-Abipraya KSO dan suplai Spun Pile diameter 800 Tol IKN 3B-2 segmen KKT Kariangau-Tempadung milik WikaWaskita-Jakon-PP KSO.

Jalan tol ini menjadi sarana untuk mempermudah konektivitas serta mempersingkat waktu tempuh dari Balikpapan ke KIPP IKN. Di wilayah KIPP, WSBP telah menyelesaikan suplai Readymix untuk proyek pembangunan Multi Utility Tunnel (MUT) 01-B Sarana Prasarana Pemerintahan di Ibukota IKN milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk serta proyek Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan JDP Tahap 1 milik Jakon-MinartaYodha KSO.

MUT merupakan terowongan untuk memuat berbagai jenis kabel dan saluran air. Sehingga kabel atau pipa utilitas di IKN nantinya tidak berserakan karena semuanya harus masuk ke MUT.

BACA JUGA: Kirab Bendera Merah Putih Tiba di Istana Negara IKN

“Keberhasilan WSBP menyelesaikan suplai sebelum jeda, menunjukkan keseriusan kami untuk mengejar target guna memperoleh kepuasan pelanggan,” ujar Corporate Secretary WSBP, Fandy Dewanto, Sabtu (10/8/2024).

Sebagai informasi, menjelang hari kemerdekaan, terdapat beberapa persiapan yang akan dilakukan di IKN. Hal ini mencakup penghentian mobilisasi material konstruksi, peralatan, kendaraan berat, dan suplai beton dari batching plant ke seluruh paket pekerjaan di KIPP IKN pada periode 10 hingga 17 Agustus 2024.

“Kepatuhan kami dalam menaati jeda ini mencerminkan dedikasi untuk perayaan nasional yang penting, sambil tetap menjaga komitmen kami terhadap kemajuan infrastruktur Indonesia,” tambah Fandy.