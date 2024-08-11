4 Tips Raih Kebebasan Finansial

JAKARTA – Ada empat tips meraih kebebasan finansial atau financial freedom. Secara umum, financial freedom berarti memiliki kekayaan yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan tanpa merasa kekurangan atau cemas mengenai situasi keuangan.

Kebebasan finansial menjadi tujuan yang diidamkan oleh banyak orang, tetapi untuk mencapainya diperlukan usaha yang keras terlebih dahulu.

“Menuju Kebebasan Finansial memerlukan pengelolaan keuangan yang bijak tepat. Kamu siap memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bekerja keras untuk kebutuhan yang dasar,” tulis akun Instagram Askrindo, dikutip Minggu (11/8/2024).

Berikut ini tips agar mencapai financial freedom:

1. Buat Anggaran dan Kelola Pengeluaran Dengan Baik

Buat anggaran bulanan yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran. Pantau pengeluaran anda secara rutin untuk memastikan bahwa anda tetap berada dalam anggaran yang telah di tetapkan.

2. Bangun Dana Darurat

Sisihkan sebagian dari pendapatan anda setiap bulan untuk membangun dana darurat. Idealnya, dana ini harus mencakup 3-6 bulan pengeluaran dasar.