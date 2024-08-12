Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hari UMKM Nasional, Apa Kabar UMKM di Indonesia?

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |12:33 WIB
Hari UMKM Nasional, Apa Kabar UMKM di Indonesia?
Hari UMKM Nasional (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) mendorong pengembangan UMKM agar berinovasi dengan menerapkan teknologi.

Hal ini diharapkan agar meningkatkan kualitas UMKM demi berdaya saing tinggi dan memiliki basis industri bernilai tambah tinggi.

"Kami mendorong UKM untuk meningkatkan teknologinya agar bersaing dengan usaha besar," kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius saat memberikan sambutan dalam Simposium Hari UMKM Nasional dan UMKM Inovation Expo di kantor KemenkopUKM pada Senin (12/8/2024).

Yulius melanjutkan guna mengembangkan potensi UMKM tersebut, KemenkopUKM juga menggandeng Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menysusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra tersebut ditujukan agar mengubah struktur ekonomi menjadj berbasis industri bernilai tambah tinggi.

"Untuk itu kami sedang siapkan renstra dibantu Bappenas supaya transformasi UMKM diarahkan mengubah struktur ekonomi menjadi berbasis industri bernilai tambah tinggi dan penerapan teknologi dan inovasi," katanya.

Dia menambahkan, tujuan pengembangan tersebut karena UMKM Indonesia menjadi tonggak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu utama pemerataan pembangunan dari desa hingga ke tingkat pusat.

"Pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantsan kemiskinan. Nah ini merupakan cita-cita yang luar biasa berat," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/455/3184328/umkm-iW4J_large.jpg
Kampus UMKM Kelas Online, Siap Tingkatkan Penjualan di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184096/maman-C0bV_large.png
KUR di Bawah Rp100 Juta Tak Boleh Pakai Agunan, Menteri UMKM Sanksi Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/455/3184092/umkm-elP8_large.jpg
Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Jadi Permanen, Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement