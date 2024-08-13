Advertisement
HOME FINANCE

Buktikan SDM Unggul, TASPEN Raih 5 Penghargaan di Ajang HCREA 2024

Aris Kurniawan , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |19:14 WIB
Buktikan SDM Unggul, TASPEN Raih 5 Penghargaan di Ajang HCREA 2024
PT TASPEN berhasil meraih lima penghargaan dalam ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2024. (Foto: dok TASPEN)
JAKARTA - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapabilitas seluruh pegawai (Insan TASPEN). Hal tersebut diwujudkan melalui beragam program pengembangan pegawai guna meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta.

Atas komitmen tersebut, TASPEN berhasil meraih lima penghargaan dalam ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2024 di Sentral Cawang Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (1/8/2024). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Pelaksana HCREA 2024 Maya Julianti kepada Corporate Secretary TASPEN Pudiastuti Citra Adi.

Penghargaan yang berhasil diraih, antara lain The Best in HC Change Management and Communication Strategy, The Best Worforce Flexibility and Mobility, The Best in Business Transformation, The Most Resilience Company 2024 dan The Best Leadership in Human Capital Development atas nama Direktur SDM dan TI TASPEN Ovita Susiana Rosya.

Proses penilaian dalam ajang penghargaan ini didasarkan atas penilaian yang objektif dan bersifat independen oleh beberapa dewan juri yang kredibel dalam bidangnya. Sebelumnya, TASPEN telah meraih empat penghargaan sekaligus di ajang serupa pada 2023.

Corporate Secretary TASPEN, Pudiastuti Citra Adi mengapresiasi tinggi seluruh insan TASPEN atas kerja keras dan dedikasi tinggi hingga TASPEN berhasil kembali meraih penghargaan ini. Secara prinsip, TASPEN percaya bahwa pendidikan dan pengembangan SDM yang baik adalah sebuah investasi dan kunci penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang pada perusahaan.

"Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi TASPEN untuk terus meningkatkan kualitas SDM TASPEN sehingga mampu berkontribusi terhadap bisnis dan layanan TASPEN bagi seluruh peserta dan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Hingga kini, TASPEN terus berkomitmen untuk mengembangkan SDM melalui program TASPEN Employee Achievement Scholarship Program (TEACH), program beasiswa yang diperuntukkan bagi karyawan TASPEN untuk berbagai jenjang pendidikan.

