Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.170,8 Triliun, Terbanyak untuk Pemilu hingga Bansos

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.170,8 triliun sampai dengan 31 Juli 2024. Artinya 47,5% dari pagu anggaran sudah dibelanjakan bulan Juli 2024 atau naik 14,7 persen secara tahunan (yoy).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BPP mengalami kenaikan yang tinggi dan artinya pemerintah pusat akselerasi belanja meningkat karena kegiatan seperti pemilu, pilkada dan bansos yang membutuhkan front loading yang banyak.

"Naik 14,7% ada front loading untuk pemilu, pilkada kemudian juga kita liat untuk beberapa pelaksanaan program bansos, sarana prasarana hankam dan pembangunan infrastruktur," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Untuk belanja dari K/L mencapai Rp588,7 triliun atau 54 persen dari pagu, dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur dan dukungan pelaksanaan pemilu.

Sedangkan Belanja Non K/L Rp582,1 triliun artinya 42,3 persen dari pagu, dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.