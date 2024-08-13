Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jajal Kereta Tanpa Rel di IKN, Jokowi: Murah dan Energinya Bersih

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |20:30 WIB
Jajal Kereta Tanpa Rel di IKN, Jokowi: Murah dan Energinya Bersih
Presiden Jokowi jajal kereta tanpa rel di IKN (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi menjajal kereta tanpa rel di IKN Nusantara. Kereta tanpa rel adalah moda transportasi baru yang ramah lingkungan, autonomous rail transit (ART), atau Trem Otonom Nusantara, di Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur.

Presiden Jokowi menaiki trem tersebut dari depan Istana Negara IKN, menempuh rute yang meliputi beberapa titik penting di kawasan inti pemerintahan. Trem otonom ini membawa Presiden dari Grande di depan Istana Negara, melewati Gedung Kemenko 1, lanjut ke Gedung Kemenko 2, melewati Gedung Kemenko 4, melintasi Gedung Kemenko 3 dan kembali ke Grande, dengan waktu tempuh sekitar 7 menit. Moda transportasi ART ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menerapkan transportasi berbasis energi hijau di IKN.

"Kita ingin transportasi massal di IKN itu berbasis energi hijau, dan tadi ART (autonomous rail transit)-nya itu listrik. Itu yang saya harapkan nanti bisa digunakan di IKN. Selain murah, itu energinya hijau," kata Jokowi dalam keterangannya kepada awak media di Pusat Pelatihan PSSI IKN, Selasa (13/8/2024).

Ketika ditanya tentang kesiapan ART untuk digunakan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Presiden menjelaskan bahwa moda transportasi tersebut sudah siap beroperasi.

"Tadi sudah digunakan. Jadi kalau kita pakai ART ini memang jalan itu harus lebar dan jalan di IKN memang sudah didesain lebar, jadi memang cukup untuk (ART)," jelasnya.

Presiden juga menyoroti perlunya kota-kota lain di Indonesia untuk mempertimbangkan transportasi massal berbasis energi hijau, terutama kota-kota besar seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan Bandung. Namun, ia juga mencatat tantangan yang ada, terutama terkait infrastruktur jalan yang mungkin belum memadai.

Halaman:
1 2
