HOME FINANCE PROPERTY

Tarif Hotel di Kawasan IKN Melonjak 20% Jelang HUT RI, Okupansi Penuh 100%

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |07:49 WIB
Tarif Hotel di Kawasan IKN Melonjak 20% Jelang HUT RI, Okupansi Penuh 100%
Tarif Hotel di Sekitar IKN Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga kamar hotel di Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), melonjak naik hingga 10%-20%, menjelang perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum BPP Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi BS Sukamdani menyatakan, angka permintaan kamar hotel di kota penyangga IKN naik signifikan menjelang HUT RI 2024. Hal ini membuat tarif rata-rata hotel di Balikpapan dan Samarinda terkerek naik.

“Otomatis ya karena demand-nya tinggi rata-rata harganya pasti naik. Saya perkirakan mungkin bisa 10%-20% kali ya karena waktunya pendek ya semua orang ke sana, ya hukum pasar lah, antara suplai dan demand, kalau demand-nya besar suplainya kecil pasti naiklah,” ujar Hariyadi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan dikutip Selasa (13/8/2024).

Menurut dia, hotel atau penginapan di kota-kota sekitar IKN saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak karena volume pergerakan masa ke IKN cukup tinggi saat ini.

“Karena itu kebutuhannya mendesak dalam waktu yang pendek, semua orang datang ke sana (IKN),” tuturnya.

Halaman:
1 2
