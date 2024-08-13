Tarif Hotel di Balikpapan Naik Tembus Rp8 Juta per Malam Jelang HUT RI di IKN

JAKARTA – Tarif hotel di Balikpapan meningkat menjelang perayaan HUT RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Upacara HUT Kemerdekaan di IKN membuat permintaan kamar hotel di sekitar wilayah IKN mengalami peningkatan.

Ketua Umum BPP Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani menyebutkan harga hotel di Balikpapan maupun Samarinda saat ini naik berkisar 10-20% dibandingkan periode normal.

"Karena demand-nya tinggi rata-rata harganya pasti naik. Saya perkirakan mungkin bisa 10%-20% kali ya karena waktunya pendek ya semua orang ke sana, ya hukum pasar lah, antara suplai dan demand, kalau demand-nya besar suplainya kecil pasti naiklah," ujarnya di Jakarta.

Mengutip platform Online Travel Agent (OTA), Selasa (13/8/2024) untuk tarif sewa hotel bintang 3 di Balikpapan untuk tanggal menginap 16 Agustus paling murah ada di harga Rp537 ribu, tepatnya di Mirama Hotel Balikpapan, dan paling mahal hotel Zurich Balikpapan dengan harga kamar Rp2,55 juta per malam di luar pajak.

Sedangkan untuk hotel Bintang 4 di Balikpapan dibanderol mulai harga Rp1,13 juta per malam tepatnya berada di Grand Tiga Mustika Hotel. Sedangkan untuk tarif paling mahal untuk Hotel Bintang 4 di Balikpapan punya harga Rp8,32 juta per malam di luar pajak. Harga ini untuk jadwal menginap untuk tanggal 16 Agustus.