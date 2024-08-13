289 Ribu Penumpang Diprediksi Mendarat di Bandara Balikpapan Selama HUT RI di IKN

JAKARTA – Sebanyak 289 ribu penumpang diprediksi mendarat di Bandara Balikpapan selama HUT RI di IKN. PT Angkasa Pura I (AP1) sebagai pengelola Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan mencatat rata-rata pergerakan penumpang pada 10-24 Agustus 2024 tersebut diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar 15% dibandingkan rata-rata harian pergerakan penumpang Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan pada periode Juli 2024 yang mencapai 16.800 penumpang.

Direktur Utama AP1 MMA Indah Preastuty menyatakan, pihaknya telah mempersiapkan berbagai hal untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang di bandara yang akan berfungsi sebagai salah satu pintu gerbang udara menuju IKN.

"AP1 telah melaksanakan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur bandara dan pelayanan, termasuk pelaksanaan beautifikasi terminal penumpang serta area bandara, penyesuaian flow penjemputan penumpang dan tamu VIP, serta maintenance sarana pelayanan. Kami juga turut melakukan penataan gerai komersial di terminal," ujar Indah Preastuty.

Selain persiapan tersebut, AP1 juga mempersiapkan sebanyak 24 parking stand yang dikhususkan untuk menempatkan pesawat para tamu VIP dan pesawat militer, termasuk di dalamnya adalah 3 parking stand khusus untuk Pesawat Kepresidenan, pesawat presiden terpilih, serta pesawat wakil presiden terpilih. Sedangkan 26 parking stand lain yang tersedia akan dipergunakan untuk melayani operasional penerbangan komersial reguler.