HOME FINANCE

Jazz Gunung Ijen Siap Digelar, BRI Beri Penawaran Menarik untuk Penonton

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |12:58 WIB
Jazz Gunung Ijen Siap Digelar, BRI Beri Penawaran Menarik untuk Penonton
Konser Jazz Gunung Ijen 2024 siap digelar pada Sabtu (17/8/2024), di Taman Gandrung Terakota, Banyuwangi. (Foto: Dok BRI)
A
A
A

Konser Jazz Gunung Ijen 2024 siap digelar pada Sabtu (17/8/2024), di Taman Gandrung Terakota, Banyuwangi. Tak seperti konser musik biasanya, Jazz Gunung Ijen memadukan unsur budaya tradisional dengan musik jazz.

Para penonton akan dikelilingi oleh 600 patung penari gandrung –tarian khas Banyuwangi– yang terbuat dari bahan terakota. Patung-patung itu tersebar di lahan persawahan di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut.

Indra Lesmana Trio, Aditya Ong Quartet, Straight & Stretch Quartet, dan Rodrigo Parejo Quintet merupakan beberapa line up yang akan memeriahkan Jazz Gunung Ijen.

Tiketnya sudah bisa dibeli melalui website resmi Jazz Gunung di sini. Jangan lupa gunakan BRIVA di BRImo atau Debit BRI untuk mendapatkan diskon 30 persen (maksimal Rp 200 ribu) biar kamu makin hemat saat nonton konser.

Selain diskon tiket, BRI juga memberikan penawaran menarik di Jazz Gunung Ijen. Penasaran? Ini dia!

