HOME FINANCE MARKET UPDATE

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Trader Newbie Pasar Modal

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:38 WIB
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Trader Newbie Pasar Modal
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Trader Newbie Pasar Modal (Foto: MPI)
JAKARTA - BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) akan meningkatkan akses dan fleksibilitas trader pasar modal, yang mana didominasi oleh generasi milenial dan gen Z.

"BRIGHTS Easy versi desktop dapat berkontribusi positif kepada kinerja online brokerage perusahaan ke depannya, baik kepada pertumbuhan akuisisi nasabah, maupun kepada peningkatan jumlah transaksi harian sebesar 20%,” ungkap Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo di Gedung BRI, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dikutip dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor di pasar modal Indonesia per Juni 2024 mencatatkan pertumbuhan Single Investor Identification (SID) sebesar 13 juta, naik sekitar 14% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di angka 11 juta.

Apabila dilihat dari sisi demografi, investor Indonesia masih didominasi oleh investor berusia di bawah 30-40 tahun atau dari generasi milenial dan gen-z, dengan persentase sekitar 80%.

Senada dengan Laksono, Direktur Retail & Information Technology BRIDS Fifi Virgantria menambahkan bahwa pengembangan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan dan menghadirkan kemudahan akses bagi trader-trader pemula, menambah ragam kanal transaksi bagi nasabah, serta menghadirkan pengalaman transaksi yang mudah, simple, cepat dan fleksibel.

"Ada banyak fitur-fitur canggih lain yang pastinya dapat membuat trader newbie bisa menjadi trader sejati,” jelas Fifi.

BRI Danareksa Sekuritas sudah mencatat pertumbuhan 65 ribu nasabah secara year to date (ytd) dan di tahun ini ditargetkan bisa ke 100 ribu nasabah.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan jumlah investor pasar modal individu di Indonesia. Hingga 9 Agustus 2024, terjadi kenaikan 1,28 juta sejak tahun 2023 menjadi 13,45 juta investor.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan pasar modal RI masih didominasi oleh investor yang berusia di bawah 40 tahun alias kalangan generasi milenial dan gen z.

“Demografi investor individu per Juni 2024. Kita bisa lihat bahwasannya memang yang mendominasi itu adalah 40 ke bawah.” kata Inarno dalam Konferensi Pers HUT Pasar Modal ke-47.

