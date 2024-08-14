Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Strategi Anti Fraud di Perusahaan Asuransi BUMN

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:01 WIB
Strategi Anti Fraud di Perusahaan Asuransi BUMN
Anggota holding BUMN IFG meningkatkan komitmen antifraud (Foto: Askrindo)
JAKARTA – Perusahaan BUMN anggota holding Indonesia Financial Group (IFG) meningkatkan komitmen anti fraud. Anggota holding BUMN IFG, Askrindo menandatangani Piagam Komitmen Anti Fraud dan disaksikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penguatan sistem anti fraud ini sejalan dengan amanat dari Kementerian BUMN agar BUMN terus melakukan implementasi sistem tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian internal yang mampu menekan risiko di lingkungan BUMN.

Direktur Utama Askrindo Fankar Umran, mengatakan pentingnya membangun kesadaran dan pemahaman dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

“Kami berharap, Askrindo dapat mengimplementasikan dan siap dalam menerapkan sistem anti fraud dalam setiap aktivitas organisasinya,” ujar Fankar, Rabu (14/8/2024).

Melalui kegiatan ini, Askrindo berupaya memastikan bahwa perusahaan dapat menjalankan kepatuhan terhadap sistem anti fraud dan mampu menerapkannya dalam lingkungan kerja sehari-hari. “Komitmen ini juga merupakan bagian dari upaya Askrindo untuk menjaga integritas dan reputasi perusahaan. Diharapkan perusahaan dapat terus menciptakan budaya kerja yang transparan dan bebas dari praktik-praktik fraud lainnya,” tambahnya.

