HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapal Angkutan Batu Bara Milik Anak Usaha PLN Diasuransikan

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |17:39 WIB
Kapal Angkutan Batu Bara Milik Anak Usaha PLN Diasuransikan
Kapal angkutan batu bara diasuransikan (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Kapal angkutan batu bara milik anak usaha PLN diasuransikan. Perusahaan BUMN Askrindo menjadi penjamin asuransi kapal-kapal milik PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, anak perusahaan dari PT PLN (Persero).

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna merupakan perusahaan pelayaran nasional yang bergerak pada jasa angkutan laut di Indonesia. Bisnis utama PT BAg adalah fokus moda transportasi batubara untuk pengamanan pasokan batubara ke PLTU milik PLN, anak perusahaan PLN & Perusahaan Listrik Swasta (IPP).

Askrindo terus berinovasi untuk menyediakan solusi perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Asuransi Marine Hull dari Askrindo dirancang khusus untuk memberikan perlindungan optimal terhadap kapal dan peralatan pendukungnya dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama operasional di laut.

Penjaminan ini mencakup kerusakan fisik akibat kecelakaan, kebakaran, ledakan, serta risiko-risiko lain yang dapat mempengaruhi kinerja operasional kapal. Direktur Utama Askrindo, Fankar Umran, menekankan pentingnya perlindungan yang komprehensif bagi para pelaku industri maritim.

Topik Artikel :
PLN Askrindo bumn kapal Asuransi
