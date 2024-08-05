Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK-Dewan Asuransi Indonesia Bahas Tantangan dan Peluang Industri Masa Depan

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |21:23 WIB
OJK-Dewan Asuransi Indonesia Bahas Tantangan dan Peluang Industri Masa Depan
OJK Kolaborasi dengan Dewan Asuransi Indonesia. (Foto: Okezone.com/DAI)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Asuransi Indonesia (DAI) membahas tantangan dan peluang di industri asuransi masa depan. Hal tersebut dilakukan dalam Indonesia Insurance Summit 2024. Kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri perasuransian di Indonesia ini akan digelar pada 22-23 Agustus 2024.

Menurut Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Yulius Billy Bhayangkara, di even Indonesia Insurance Summit 2024 ini akan dibahas bersama-sama bagaimana menghadapi tantangan dan peluang di industri asuransi masa depan. Untuk itu, dia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk hadir dan mencari cara bekerja sama demi kemajuan industri asuransi.

“Kita akan membahas berbagai isu terbaru di industri asuransi nasioal, seperti investasi hijau, evolusi asuransi, dan kepercayaan pasar. Ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan literasi asuransi yang saat ini masih rendah. Target kita akan terjadi peningkatan literasi asuransi di atas 31,7%,” ujar Yulius Billy Bhayangkara, Senin (5/8/2024).

Untuk itu, dia menyerukan kepada semua pemangku kepentingan untuk aktif berpartisipasi dalam event Indonesia Insurance Summit 2024 ini. Acara ini akan digelar secara hybrid, jadi semua insan asuransi di seluruh penjuaru Tanah Air bisa mengikutinya.

Sementara itu, Ketua Steering Committee Indonesia Insurance Summit 2024 Budi Herawan menambahkan, event Indonesia Insurance Summit 2024 akan menjadi ajang bagi peserta untuk memperluas networking dengan profesional dan ahli di bidang asuransi serta para petinggi perbankan dan multifinance.

“Spirit kita ingin memecahkan rekor MURI dengan jumlah peserta hybrid terbanyak dengan target 1.000 peserta sebagai pencapaian bersejarah yang menunjukkan antusiasme industri asuransi indonesia,” ujar Budi Herawan.

Budi Herawan mengajak seluruh pemangku kepentingan di industri perasuransian, mulai dari regulator, perusahaan asuransi, pialang, agen, hingga masyarakat umum untuk mencatat tanggal pelaksanaan dan menghadiri Indonesia Insurance Summit 2024.

“Ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan wawasan terbaru, bertukar pandangan, dan berjejaring dengan para profesional dan ahli di bidang asuransi. Mari bersama-sama kita mengukir masa depan industri asuransi Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya.

