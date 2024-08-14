Luhut Dorong Digitalisasi Hulu Migas, Ini Manfaatnya

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mendorong sektor hulu migas untuk menerapkan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasanya. Pasalnya, digitalisasi berhasil meningkatkan efisiensi serta mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan pemerintah.

Hingga saat ini, sekitar 85% pengadaan pemerintah telah dilakukan melalui e-catalog, dengan lebih dari 8,8 juta item terdaftar.

"Penerapan e-catalog adalah salah satu keberhasilan terbesar yang telah kita capai, dan ini adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemerintahan kita," ujarnya, Rabu (14/8/2024).

Luhut pun memuji langkah SKK Migas dalam penerapan digitalisasi di sektor hulu migas. Menurutnya, digitalisasi membuka banyak peluang dan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global dan domestik.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam kesempatan yang sama mengatakan, rantai suplai yang efektif dan efisien menjadi fondasi suksesnya industri migas.

“Kita membutuhkan pengelolaan rantai supplai yang bukan sajah tangguh, tapi juga fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan pasar,” katanya.

“Transformasi digital dalam manajemen rantai suplai, seperti penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan untuk dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan proses. Teknologi ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah dengan lebih cepat,” katanya.

Arifin menambahkan, beberapa aspek kunci dalam pengembangan kapasitas nasional yang perlu diperhatikan diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tenaga kerja yang terampil dan terlatih, industri hulu migas dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Sementara itu, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, dalam sambutan pembukaan mengatakan, Supply Chain & National Capacity Summit 2024 kembali di gelar setelah sembilan tahun absen. Acara ini kembali digelar mengingat dinamika industri hulu migas yang semakin ketat dan kompetitif, terutama dalam pengelolaan rantai suplai. Tema yang diusung dalam acara ini, "Navigating Long Term Plan Through Integrated Supply Chain for National Capacity Building", sangat relevan dengan tujuan SKK Migas untuk mencapai produksi 1 juta barel per hari (BOPD) dan 12 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD).

"Industri hulu migas merencanakan kegiatan masif yang akan memberikan peluang dan tantangan terhadap pengelolaan rantai suplai, termasuk peningkatan investasi hingga USD16,1 miliar atau sekitar Rp 242 triliun pada tahun 2024," ungkapnya.