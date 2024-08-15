Riset MNC Sekuritas: IHSG Masih Cenderung Menguat pada 7.454

JAKARTA - MNC Sekuritas melaporkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya pada perdagangan kemarin masih melanjutkan penguatan 1.08% ke 7.436 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, ada kemungkinan IHSG membentuk pola running flat, selanjutnya IHSG akan terkoreksi ke rentang area 7.027-7.218.

"Apabila IHSG mampu break 7.454, maka IHSG akan menuju ke 7.513-7.654," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (15/8/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.207, 7.126 dan resistance 7.454, 7.514.