Intip Gaji Egy Maulana Vikri di Dewa United

JAKARTA - Inilah gaji Egy Maulana Vikri di klub Dewa United FC. Dirinya juga punggawa Timnas Sepakbola Indonesia yang pernah dikontrak klub Polandia.

Egy pernah bermain bola di luar negeri, sebelum bergabung dengan Dewa United. Egy Maulana Vikri pernah dikontrak klub asal Polandia, Lechia Gdansk , pada musim panas 2018.

Saat itu dia dikontrak selama tiga tahun dan disebut mendapatkan gaji sejumlah Rp13 miliar untuk tiga musim.

Egy juga pernah mendapatkan sederet barang mewah. Dan juga sempat mendapatkan Hadiah mobil Mercedes E Class yang diperkirakan memiliki harga senilai Rp1,1 miliar dan juga tinggal diapartemen megah yang berada di Kota Gdansk.

Terlepas meninggalkan Polandia, Egy Maulana Vikri Menyingkir ke klub asal Slovakia, FK Senica. Bersama FK Senica, Egy Maulana Vikri digaji lebih dari Rp1 miliar tiap musimnya.

Saat ini Egy bermain di Dewa United. Bahkan jika diintip gajinya mencpai Rp4 miliar selama semusim. Artinya, dirinya mempunyai penghasilan rata-rata Rp333 juta per bulan atau Rp10 juta per hari.

Pada 23 Juni 2022 lalu, harga pasaran Egy Maulana Vikri Rp5,21 miliar per musimnya. Pada saat itu Egy Maulana Vikri masih bermain di FC Sennica.

Sebagai informasi, Egy adalah anak dari pasangan Syarifuddin dan Aspiyah Asnawi. Pria satu ini lahir di Medan, 7 Juli 2000.

Ternyata Penyerang timnas Indonesia ini ternyata telah memiliki darah sepakbola dari ayahnya yang merupakan pelatih di Sekolah Sepakbola (SSB) Tasbi. Karier sepakbola Egy dikembangkan lagi di Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Ragunan, Jakarta.