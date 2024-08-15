Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Gaji Egy Maulana Vikri di Dewa United

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |03:08 WIB
Intip Gaji Egy Maulana Vikri di Dewa United
Intip Gaji Egy Maulana Vikri. (Foto: Okezone.com/Dewa United)
A
A
A

JAKARTA - Inilah gaji Egy Maulana Vikri di klub Dewa United FC. Dirinya juga punggawa Timnas Sepakbola Indonesia yang pernah dikontrak klub Polandia.

Egy pernah bermain bola di luar negeri, sebelum bergabung dengan Dewa United. Egy Maulana Vikri pernah dikontrak klub asal Polandia, Lechia Gdansk , pada musim panas 2018.

Saat itu dia dikontrak selama tiga tahun dan disebut mendapatkan gaji sejumlah Rp13 miliar untuk tiga musim.

Egy juga pernah mendapatkan sederet barang mewah. Dan juga sempat mendapatkan Hadiah mobil Mercedes E Class yang diperkirakan memiliki harga senilai Rp1,1 miliar dan juga tinggal diapartemen megah yang berada di Kota Gdansk.

Terlepas meninggalkan Polandia, Egy Maulana Vikri Menyingkir ke klub asal Slovakia, FK Senica. Bersama FK Senica, Egy Maulana Vikri digaji lebih dari Rp1 miliar tiap musimnya.

Saat ini Egy bermain di Dewa United. Bahkan jika diintip gajinya mencpai Rp4 miliar selama semusim. Artinya, dirinya mempunyai penghasilan rata-rata Rp333 juta per bulan atau Rp10 juta per hari.

Pada 23 Juni 2022 lalu, harga pasaran Egy Maulana Vikri Rp5,21 miliar per musimnya. Pada saat itu Egy Maulana Vikri masih bermain di FC Sennica.

Sebagai informasi, Egy adalah anak dari pasangan Syarifuddin dan Aspiyah Asnawi. Pria satu ini lahir di Medan, 7 Juli 2000.

Ternyata Penyerang timnas Indonesia ini ternyata telah memiliki darah sepakbola dari ayahnya yang merupakan pelatih di Sekolah Sepakbola (SSB) Tasbi. Karier sepakbola Egy dikembangkan lagi di Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Ragunan, Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185142//timur_kapadze-vzil_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Ungkap Kriteria Pemain yang Diinginkan, Soroti Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185137//timnas_indonesia_u_22-nwCg_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Singapura U-22 di SEA Games 2025, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185134//3_negara_calon_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_pssi-cbZ4_large.jpg
3 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026, Nomor 1 Wakil Afrika!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185130//timur_kapadze-65vL_large.jpg
Lempar Pujian, Timur Kapadze Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Makin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185127//timnas_indonesia_salah_satu_tuan_rumah_fifa_series_2026_pssi-7fgK_large.jpg
Daftar 8 Negara Tuan Rumah FIFA Series 2026: Timnas Indonesia Siap Menggebrak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185124//fifa_series_2026-5CsD_large.jpg
Mengenal FIFA Series 2026, Turnamen yang Diikuti Timnas Indonesia Tahun Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement