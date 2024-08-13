Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Segini Gaji Pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Vikri di Klub Dewa United FC

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |07:39 WIB
Ternyata Segini Gaji Pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Vikri di Klub Dewa United FC
Ternyata segini gaji pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini gaji pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Vikri di klub Dewa United FC. Apalagi, dia merupakan sosok yang banyak menyumbangkan kemenangan untuk Indonesia.

Egy sempat bermain bola di luar negeri, sebelum akhirnya main bola di Indonesia bersama Dewa United. Tentunya, beberapa pecinta sepakbola penasaran mengenai gajinya.

Ternyata segini gaji pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Vikri di klub Dewa United FC cukup besar. Dikabarkan, dia mendapatkan bayaran Rp4,35 miliar dalam satu musim.

Sementara itu, Egy Maulana Vikri pernah dikontrak klub asal Polandia, Lechia Gdansk, pada musim panas 2018. Dikontrak tiga tahun, disebut mendapatkan bayaran Rp13 miliar untuk tiga musim.

Egy juga mendapatkan sederet barang mewah. ia sempat mendapat hadiah mobil Mercedes E Class yang ditaksir memiliki harga Rp1,1 miliar dan juga tinggal di apartemen mewah yang ada di Kota Gdansk.

Lepas meninggalkan Polandia, Egy Maulana Vikri hengkang ke klub asal Slovakia, FK Senica. Bersama FK Senica, Egy Maulana Vikri digaji lebih dari Rp1 miliar tiap musimnya.

Kini Egy bermain di Dewa United. Bahkan gajinya mencapai Rp4 miliar selama semusim. Artinya, dirinya memiliki penghasilan rata-rata Rp333 juta per bulan atau Rp10 juta per hari.

