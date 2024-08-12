Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji Pemain Asal Brasil Gustavo Almeida di Klub Persija Jakarta

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |07:21 WIB
Ternyata Segini Gaji Pemain Asal Brasil Gustavo Almeida di Klub Persija Jakarta
Ternyata segini gaji pemain asal Brasil Gustavo Almeida di Klub Persija Jakarta (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini gaji pemain asal Brasil Gustavo Almeida di Klub Persija Jakarta menarik untuk diulas.

Terlebih dia difavoritkan menyabet gelar top skor di Liga 1 2024-2025. Lantas dengan prestasinya itu berapa gaji yang bakal didapatkan?

Ternyata segini gaji pemain asal Brasil Gustavo Almeida di Klub Persija Jakarta cukup tinggi atau sekitar Rp4,1 miliar lebih.

Sementara itu, sosok Gustavo Almeida dos Santos lahir di Sao Paulo, Brasil pada 25 Juli 1996. Ia biasa bermain sebagai penyerang tengah.

Ketajamannya didukung dengan postur tubuh yang sangat ideal khususnya tinggi badannya yang mencapai 185 sentimeter. Fakta ini membuat Gustavo Almeida kian menakutkan di depan gawang lawan.

Ia memulai karier profesional di klub asal negara asalnya, Vitoria da Conquista. Kemudian Gustavo Almeida dos Santos merantau ke Asia Tenggara.

Klub pertamanya di Asia Tenggara adalah Thep Xanh Nam Dinh di Liga Vietnam. Setelah itu, ia pindah ke Malaysia memperkuat UiTM FC. Ketika membela UiTM FC, ia mencetak 6 gol dari 8 pertandingan.

Halaman:
1 2
