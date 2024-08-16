Puan Soroti Nasib Guru Honorer, Judi Online hingga Korupsi Tambang Timah

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti berbagai masalah yang mesti diperhatikan pemerintah. Di antaranya nasib honorer, judi online hingga korupsi tambang timah.

Ketua DPR Puan Maharani memberikan perhatian yang besar terkait berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain, serangan siber terhadap Pusat Data Nasional, Penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

BACA JUGA: Cantiknya Sri Mulyani di Sidang Tahunan DPR

"Pengangkatan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Izin Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN), mafia tanah, perjuadian online, korupsi tambang timah," ujarnya, di Sidang Paripurna ke-1 Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8/2024).

DPR juga memberikan perhatian terhadap kinerja Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN. Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

BACA JUGA: Jokowi 4 Kali Ucapkan Kata Mohon Maaf di DPR Sebelum Lengser

Kemudian alokasi kuota tambahan haji, peraturan pelaksana Undang-Undang Omnibus tentang Kesehatan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring, Kebijakan cleansing Guru Honorer dan Stabilitas nilai tukar Rupiah.