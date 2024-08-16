Advertisement
Jelang HUT RI di IKN, Progres Jalan Tol IKN Segmen 5A Capai 90,68%

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |18:25 WIB
Jelang HUT RI di IKN, Progres Jalan Tol IKN Segmen 5A Capai 90,68%
Ilustrasi Proyek Jalan Tol IKN (Foto: Waskita Karya)
JAKARTA - Upacara Kemerdekaan ke-79 RI untuk pertama kalinya dilakukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sejumlah proyek strategis sudah mendekati rampung, salah satunya jalan tol.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita memaparkan, progres pembangunan di IKN per 16 Agustus terus berlangsung. Proyek yang sudah siap digunakan untuk kegiatan upcara, antara lain akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yakni Jalan Feeder District dan Jalan Tol IKN Segmen 5A.

"Nantinya, kedua jalan itu turut difungsikan sebagai akses menuju tempat pelaksanaan upacara," ujarnya seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (16/8/2024).

Berikut ini adalah progres pembangunan sejumlah proyek strategis di IKN :

1. Pembangunan Jalan Feeder District di KIPP IKN pun telah terealisasi 83,8 persen

1 2 3
