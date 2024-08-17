Ini Istilah PLMTH yang Jarang Orang Ketahui

JAKARTA – PLMTH adalah singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro. PLMTH adalah suatu tenaga pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air untuk tenaga penggeraknya.

Manfaat dari PLTMH yaitu memanfaatkan energi potensial dan kinetik air untuk menghasilkan dari energi listrik, bahan dipakai biasanya dengan menggunakan turbin air dan generator.

Metode yang dipakai dari PLTMH merupakan alternatif yang sangat akan ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil, sehingga dapat menyebabkan polusi udara dan efek rumah kaca.

Dilansir dari laman digilib.unila.ac.id, Sabtu (17/8/2024). Mikrohidro mendapatkan energi dari aliran air yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Pada dasarnya, mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air.

Semakin tinggi jatuhan air maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Di samping faktor geografis (tata letak sungai), tinggi jatuhan air dapat pula diperoleh dengan membendung aliran air sehingga permukaan air menjadi tinggi.