Anggaran IKN 2025 Cuma Rp143 Miliar, Bisa Bangun Apa?

JAKARTA - Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur hanya Rp143 miliar. Kesepakatan itu dicatat dalam Buku Nota Keuangan II Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana pembangunan ibu kota baru pada tahun depan hanya batas bawah alias baseline. Artinya, akan ada penambahan dengan menyesuaikan kebutuhan pembangunan.

Adapun, kebijakan menambah nilai anggaran IKN ada di tangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

“Karena semuanya dibaseline kan karena untuk memberikan otoritas kepada Presiden terpilih untuk tentukan sesuaikan dengan priotas dengan kabinetnya, tapi Beberapa kelompok sudah ditentukan,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2024, Jumat (16/8/2024).

Dia mengaku, Presiden Jokowi dan Prabowo sudah sepakat soal alokasi dana pembangunan IKN di 2025. Termasuk, penambahan nilainya, tetap didasarkan pada kemampuan fiskal di tahun depan.

“Ini juga sama, kemarin Bapak Presiden terpilih dan Pak Jokowi sudah bertemu, sidang kabinet, dan punya komitmen, tapi beliau masih melihat seluruh APBN,” paparnya.