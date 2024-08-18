Tol Solo-Klaten Ditargetkan Rampung Akhir Agustus 2024

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan tol Solo - Klaten sepanjang 20 Km akan rampung pada akhir Agustus 2024 mendatang.

Jalan tol tersebut merupakan bagian dari jaringan Jalan tol Solo - Yogyakarta - YIA Kulonprogo, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) saat ini sedang dalam tahap penyelesaian konstruksi khususnya pada Seksi 1 Solo - Purwomartani dengan total panjang 42,38 Km.

Pada Seksi 1 tersebut terbagi menjadi Paket 1.1 Solo - Klaten sepanjang (22,30 Km) dengan progres konstruksi mencapai 94,91%, dan Paket 1.2 Klaten - Purwomartani (20,08 Km) dengan progres konstruksi mencapai 51,81% dan ditargetkan akan selesai konstruksinya pada kuartal 4 tahun 2024 ini.

Mengutip laman resmi Badan Pengatur Jalan tol (BPJT) Kementerian PUPR, Minggu (18/8/2024), jalan Tol ini nantinya akan terkoneksi dengan jaringan Jalan Tol Trans Jawa melalui Akses/Gerbang Tol (GT) Colomadu dan akan menghubungkan tiga bandara sekaligus di Solo, Semarang, dan Yogyakarta.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berpesan pada akhir Agustus 2024 sudah selesai dari Kartasura sampai Klaten sepanjang 22 Km. Selanjutnya dari Klaten ke Prambanan hingga Purwomartani seluruhnya selesai tahun 2024.