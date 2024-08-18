Mengenal 9 Naga yang Kompak Datang ke IKN saat Upacara HUT RI

JAKARTA - Para konglomerat papan atas terlihat menghadiri perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Nama-nama besar seperti Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, hingga Sugianto Kusuma alias Aguan tampak hadir di acara tersebut.

Para konglomerat itu dijuluki Sembilan Naga atau Gang of Nine adalah sebuah istilah yang ditujukan untuk sembilan pengusaha besar keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Istilah tersebut mula-mula muncul pada era Orde Baru.

Melalui akun instagram pribadi Hotman Paris @hotmanparisofficial, sang pengacara fenomenal itupun memberikan komentar para sahabat Hotman di IKN, para konglomerat.

BACA JUGA: Pengalaman Puan Nginap di Rumah Menteri IKN saat Upacara 17 Agustus

Netizen pun ikut berkomentar, salah satunya dari akun instagram @d*r*s241091: “Sehat selalu buat semuanya bos-bos yang membantu menyukseskan pembangunan IKN” tulisnya.