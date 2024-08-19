Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Menguat Usai Jokowi Reshuffle Menteri

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |10:37 WIB
IHSG Menguat Usai Jokowi Reshuffle Menteri
IHSG di Tengah Pergantian Menteri Jokowi. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak naik turun di tengah pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju hari ini. Ada dua menteri yang dilantik yakni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Awal pembukaan, IHSG langsung rebound 0,05% ke 7.435,50, mendekati level all time high (ATH) di 7.460,38. Namun saat ini IHSG tengah melemah 0,10% pada level 7.439.

Sebanyak 214 saham menguat, 114 melemah, dan 611 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp283 miliar dari net-volume 491,5 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,11 persen di 924,24, indeks JII menanjak 0,02 persen di 507,72, indeks MNC36 melemah 0,10 persen di 354,33 dan IDX30 turun 0,12 persen di 469,44.

Sektor yang berada di zona hijau meliputi properti, bahan baku, energi, konsumer siklikal dan nonsiklikal, transportasi, industri, dan teknologi merata di bawah 1 persen. Sedangkan yang turun adalah kesehatan, keuangan, dan infrastruktur.

