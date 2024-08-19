Advertisement
HOT ISSUE

Intip Harta Kekayaan Rosan Roeslani, Menteri Investasi yang Baru Pengganti Bahlil Lahadalia

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |09:48 WIB
Intip Harta Kekayaan Rosan Roeslani, Menteri Investasi yang Baru Pengganti Bahlil Lahadalia
Rosan Roeslani Resmi Dilantik Jadi Menteri Investasi/Kepala BKPM. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Nama Rosan Roeslani kembali masuk Kabinet Indonesia Maju. Setelah sebelumnya menjadi Wakil Menteri BUMN dan kemudian mundur karena menjadi Ketua Timses Prabowo-Gibran. Rosan kini diangkat lagi menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Rosan menggantikan Bahlil Lahadalia yang menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Pelantikan Rosan menjadi Menteri Investasi pun telah dilakukan di Istana Negara dengan agenda pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan 2019-2024 pukul 09.30 WIB.

Seperti diketahui, Rosan sebelumnya pernah masuk daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes pada 2009 dengan harta yang ditaksir Rp6,7 triliun. Namun, untuk harta kekayaan saat ini belum diketahui.

Rosan Roeslani pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2015 – 2020.

Selain itu, dia dikenal sebagai pendiri PT Recapital Advisors yakni sebuah perusahaan penasihat keuangan.

