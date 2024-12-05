Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama SINDOnews Dukung Pelaku UMKM Naik Kelas

Jack Newa , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |17:46 WIB
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama SINDOnews Dukung Pelaku UMKM Naik Kelas
SINDOnews dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menggelar sharing session untuk meningkatkan kompetensi UMKM. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - SINDOnews yang merupakan news portal dari iNews Media Group bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar sharing session bertema “Peningkatan Kompetensi UMKM Melalui Kemitraan”. 

Kegiatan ini menyoroti pentingnya kemitraan guna meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di Indonesia.

Acara ini dikemas dalam bentuk talkshow dengan menghadirkan narasumber Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Anna Nurbani, Edukator Entrepreneurship dan Founder Seci Institute Dr. Dr. Pinpin Bhaktiar, dan CEO Filosofi Kopi dan M Bloc Space Handoko Hendroyono.

“Melalui acara ini kami menyampaikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bahwa mereka memiliki peluang untuk naik kelas. Kami menghadirkan pembicara kompeten dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, pelaku UMKM dari Filosofi Kopi, hingga pengajar UMKM,” kata Pemimpin Redaksi SINDOnews.com Pung Purwanto dalam sambutannya di Auditorium iHub (Gedung SINDO), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

Pung menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari keterlibatan UMKM yang menjadi pilar terpenting dalam ekonomi Indonesia.

UMKM yang ada saat ini berjumlah 66 juta, yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara, dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 61 persen. 

Melalui acara ini pelaku UMKM dari wilayah Jabodetabek bisa langsung belajar langsung dari para ahlinya bagaimana meningkatkan kompetensi, akses pasar, meningkatkan daya saing, hingga mendapatkan mitra bisnis yang cocok. Sehingga usaha para pelaku UMKM bisa naik kelas dan terus meningkatkan kualitas mereka. 

“Seperti kita ketahui ada lebih dari 50 stakeholders yang mengurusi bidang UMKM. Harapan kami pelaku UMKM bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman langsung dari sumbernya. Seperti dari sisi regulator (Pemerintah) maupun pelaku UMKM yang sudah sukses. Sehingga mereka bisa mendapatkan langsung solusi. Saya melihat antusias mereka sangat luar biasa datang ke acara ini,” ujarnya. 

Tepat pukul 13.30 WIB 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari wilayah Jabodetabek memadati Auditorium iHub (Gedung SINDO). Di sudut ruangan auditorium ratusan produk UMKM berjejer rapi, seperti kue kering, snack, minuman, dan lainnya. Sebelum acara dimulai para narasumber meninjau produk UMKM tersebut. 

Wulan, pelaku UMKM dari Tigaraksa, Tangerang, mengaku senang bisa mengikuti sharing session kali ini. Ia mendapat pengetahuan tentang pentingnya aspek legalitas dalam berusaha.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/320/3058605/rosan-ngeluh-minimnya-anggaran-kementerian-investasi-Iji5zTIIQr.jpg
Rosan Ngeluh Minimnya Anggaran Kementerian Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051315/bahlil-menangis-perpisahan-di-bpkm-qeW1UQd2Ov.jpg
Reshuffle, Bahlil Menangis Perpisahan di BKPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051255/prabowo-titip-pesan-ini-ke-menteri-investasi-rosan-roeslani-VcWDsPAZbc.jpg
Prabowo Titip Pesan Ini ke Menteri Investasi Rosan Roeslani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051238/sertijab-rosan-roeslani-jadi-menteri-investasi-SLM1oMKXW5.jpg
Sertijab Rosan Roeslani Jadi Menteri Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051142/profil-rosan-roeslani-menteri-investasi-yang-pernah-jadi-orang-terkaya-berharta-rp6-7-triliun-2g9TqiFs1K.jpg
Profil Rosan Roeslani, Menteri Investasi yang Pernah Jadi Orang Terkaya Berharta Rp6,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051133/intip-harta-kekayaan-rosan-roeslani-menteri-investasi-yang-baru-pengganti-bahlil-lahadalia-HwE7Xa9wop.jpg
Intip Harta Kekayaan Rosan Roeslani, Menteri Investasi yang Baru Pengganti Bahlil Lahadalia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement