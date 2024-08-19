Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Rosan Roeslani, Menteri Investasi yang Pernah Jadi Orang Terkaya Berharta Rp6,7 Triliun

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |10:04 WIB
Profil Rosan Roeslani, Menteri Investasi yang Pernah Jadi Orang Terkaya Berharta Rp6,7 Triliun
Rosan Roeslani Resmi Dilantik Jadi Menteri Investasi/Kepala BKPM. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Eks Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani resmi diangkat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Rosan menggantikan posisi Bahlil Lahadalia yang menggantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun pelantikan baru saja dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta.

Rosan Perkasa Roeslani, B.A., M.B.A. (lahir di Jakarta 31 Desember 1968) merupakan pengusaha asal Indonesia yang mendirikan dan mengelola perusahaan investasi bernama Recapital Advisors (1997). Dia sempat menduduki peringkat ke-87 orang terkaya Indonesia versi Forbes tahun 2021 dengan nilai kekayaan USD450 juta.

Rosan juga pernah mengakuisisi Klub Sepak Bola Italia Inter Milan bersama Erick Thohir dan Handy Soetedjo. dia juga pernah menjabat Ketua Umum KADIN periode 2015–2020 dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi–Maruf (2019).

