HOME FINANCE HOT ISSUE

Sah! Rosan Roeslani Jadi Menteri Investasi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |09:43 WIB
Sah! Rosan Roeslani Jadi Menteri Investasi
Rosan Roeslani Resmi Dilantik Jadi Menteri Investasi/Kepala BKPM. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Rosan Roeslani menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM hari ini. Rosan menggantikan Bahlil Lahadalia yang ditugaskan menjadi Menteri ESDM.

Dan Keputusan Presiden nomor 52M tahun 2024 tentang pengangkatan wakil menteri komunikasi dan informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undang dengan selurus-lurusnya,” demikian kutipan pengambilan sumpah yang dibacakan Jokowi.

“Demi Dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjujung etika jabatan berkerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” sambungnya.

Selain Bahlil, Jokowi juga melantik Supratman Andi Atgas menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly, lalu Rosan Roeslani menjadi Menteri Investasi menggantikan Bahlil.

Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai wakil menteri Kominfo.

Rosan Roeslani tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta pagi ini. Dirinya dikabarkan akan diangkat menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM menggantikan Bahlil Lahadalia yang digeser menjadi Menteri ESDM.

Pantauan MNC Portal, Rosan tiba 08.48 WIB. Rosan mengaku baru dikabari kemarin Minggu (18/8) untuk hadir di Istana hari dan bakal dilantik menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM menggantikan Bahlil Lahadalia.

Halaman:
1 2
