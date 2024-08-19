Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Rosan Jadi Menteri Investasi: Ditelepon Kemarin

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |09:25 WIB
Cerita Rosan Jadi Menteri Investasi: Ditelepon Kemarin
Rosan Roeslani Akan Dilantik Jadi Menteri Investasi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rosan Roeslani akan dilantik menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM. Bahkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Bahlil Lahadalia.

Rosan mengaku belum menerima tugas khusus dari Presiden Jokowi. Namun dirinya sudah melakukan komunikasi dengan Bahlil.

"Enggak sih cuma yang kemarin dan kemarin telepon-teleponan saja sama dia (Bahlil) soal sertijab dan acara hari ini dan lain-lain," kata Rosan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Meski hanya menjabat selama beberapa bulan nantinya, Rosan bakal bekerja sebaik mungkin dan menjalankan amanat yang akan diberikan oleh Presiden Jokowi nantinya.

"Jangankan hanya dua bulan, seminggu dikasih amanah pun akan kita jalankan sebaik mungkin karena itu adalah kepercayaan kepada kita kepada saya dan akan dijalankan sebaik mungkin dan insyaallah hasilnya baik kalau dijalankan dengan hati baik," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
