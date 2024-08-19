Tiba di Istana, Rosan Roeslani Siap Dilantik Jadi Menteri Investasi Gantikan Bahlil

JAKARTA - Rosan Roeslani tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, pagi ini. Dirinya dikabarkan akan diangkat menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM menggantikan Bahlil Lahadalia yang digeser menjadi Menteri ESDM.

Pantauan MNC Portal, Rosan tiba 08.48 WIB. Rosan mengaku baru dikabari kemarin Minggu (18/8) untuk hadir di Istana hari dan bakal dilantik menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM menggantikan Bahlil Lahadalia.

"Dikabarinnya kemarin, disuruh standby besok pagi insya allah ada pelantikan suruh kenakan PSL lengkap gitu aja," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Rosan mengaku belum menerima tugas khusus dari Presiden Jokowi. Dirinya juga mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Bahlil.

"Enggak sih cuma yang kemaren dan kemarin telepon-teleponan saja sama dia soal sertijab dan acara hari ini dan lain-lain," kata Rosan.