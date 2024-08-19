Ratusan Karyawan di Bandara Bali Mogok Kerja, Ini Alasannya

JAKARTA - Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi menyebut operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali tidak terganggu dengan adanya aksi mogok kerja ratusan karyawan PT Angkasa Pura Supports (APS), Senin (19/8/2024).

Dia memastikan, operasional bandara, termasuk penerbang, berjalan normal dan aman. Faik sendiri enggan menjelaskan titik persoalan atas aksi protes yang dilakukan karyawan anak usaha Injourney Aviation Services (IAS) Group tersebut.

“Dipastikan bandaranya beroperasi secara aman, normal, beroperasi secara normal, kita sudah bikin konferensi pers dan segala macam. Tidak terganggu sama sekali (penerbangan) aman,” ujar Faik saat ditemui di gedung Sarinah, Jakarta Pusat.

Dikabarkan, cikal bakal karyawan mogok kerja karena persoalan status ketenagakerjaan. Konflik bermula saat karyawan APS mempertanyakan adanya SK karyawan tetap dianggap sama dengan sistem kerja waktu tertentu atau sementara.

Akibat kebijakan itu, karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri (SPM) APS Denpasar berencana melakukan mogok kerja hingga 3 hari ke depan.