Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ratusan Karyawan di Bandara Bali Mogok Kerja, Ini Alasannya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |21:42 WIB
Ratusan Karyawan di Bandara Bali Mogok Kerja, Ini Alasannya
Ilustrasi bandara. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi menyebut operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali tidak terganggu dengan adanya aksi mogok kerja ratusan karyawan PT Angkasa Pura Supports (APS), Senin (19/8/2024).

Dia memastikan, operasional bandara, termasuk penerbang, berjalan normal dan aman. Faik sendiri enggan menjelaskan titik persoalan atas aksi protes yang dilakukan karyawan anak usaha Injourney Aviation Services (IAS) Group tersebut.

“Dipastikan bandaranya beroperasi secara aman, normal, beroperasi secara normal, kita sudah bikin konferensi pers dan segala macam. Tidak terganggu sama sekali (penerbangan) aman,” ujar Faik saat ditemui di gedung Sarinah, Jakarta Pusat.

Dikabarkan, cikal bakal karyawan mogok kerja karena persoalan status ketenagakerjaan. Konflik bermula saat karyawan APS mempertanyakan adanya SK karyawan tetap dianggap sama dengan sistem kerja waktu tertentu atau sementara.

Akibat kebijakan itu, karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri (SPM) APS Denpasar berencana melakukan mogok kerja hingga 3 hari ke depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186126/purbaya-zerU_large.jpg
Bandara Morowali Milik IMIP Disebut Ilegal, Ini Kata Purbaya hingga Wamenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186088/purbaya-TGCt_large.jpg
Heboh Bandara Morowali Milik IMIP, Purbaya Minta Penjelasan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268/penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176201/pesawat_terbang-iuCv_large.jpg
Bandara Trunojoyo Layani Penerbangan Rute Surabaya - Sumenep, Segini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163700/menhub_dudy-7xhp_large.jpg
Menhub Evaluasi Status Bandara Internasional, 2 Tahun Tak Produktif Bakal Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162527/menko_ahy-UiIz_large.jpg
Ada 40 Bandara Internasional Baru, AHY: Untuk Dongkrak Pariwisata RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement