Ini Hasil Uji Coba Biodiesel B50, RI Bisa Jadi Pengekspor

JAKARTA - Hasil uji coba Biodiesel 50% (B50). B50 menunjukkan prospek yang menjanjikan sebagai alternatif bahan bakar energi fosil yang ketersediaannya semakin menipis.

Bahan bakar dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ini telah melalui serangkaian uji coba yang dilakukan oleh Holding Perkebunan.

Nusantara PTPN III (Persero) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), salah satu anak usaha Holding Perkebunan Nusantara sejak April 2019.

Penggunaan B50 di masa depan akan meningkatkan penyerapan minyak kelapa sawit (CPO) dalam negeri, sekaligus menjadi penyangga harga CPO.

“Sebagai salah satu produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan dengan produk yang renewable dan efisien ini, yang juga berpotensi besar untuk diekspor,” ujar Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Mohammad Abdul Ghani dalam keterangannya, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Ghani mengatakan bahwa keberhasilan uji coba ini tentu saja menambah kepercayaan diri para peneliti dan inovator PPKS untuk mematangkan riset dan pengaplikasian B50 secara luas di masyarakat.