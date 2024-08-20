Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Daftar CPNS 2024 hingga Syaratnya, Cek di Sini

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |09:15 WIB
Cara Daftar CPNS 2024 hingga Syaratnya, Cek di Sini
Link Pendaftaran CPNS 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat yang mau ikut seleksi CPNS 2024 bisa mendaftar hari ini. Pendaftaran akan dibuka mulai pukul 17.08.45 WIB.

Proses pendaftaran akan dilakukan melalui portal SSCASN dengan link https://sscasn.bkn.go.id.

SSCASN adalah Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Situs ini adalah portal resmi untuk pendaftaran CPNS dan PPPK di Indonesia.

Di sini masyarakat akan menemukan informasi lengkap mengenai jadwal pendaftaran, formasi yang tersedia, serta tata cara pendaftaran.

Pelamar harus memastikan sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Ada sekiranya 8 dokumen yang harus disiapkan untuk diinput:

1. Kartu keluarga.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) maksimal 200 kb bertipe file jpeg/jpg.

3. Ijazah maksimal 800 kb bertipe file pdf.

4. Transkrip nilai maksimal 500 kb bertipe file pdf.

5. Pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 kb bertipe file jpeg/jpg.

6. Swafoto maksimal 200 kb bertipe file jpeg/jpg.

7. Sertifikat pendidik atau surat tanda register (khusus guru dan tenaga kesehatan) maksimal 800 kb bertipe file pdf.

8. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar.

Khusus bagi pelamar yang belum memiliki KTP, pihak penyelenggara memberi kamu kemudahan dengan hanya menyisipkan surat keterangan KTP saja.

Setelah itu, baru mengakses portal SSCASN. Di portal tersebut, pelamar harus terlebih dahulu membuat akun SSCN sebelum bisa login.

Berikut adalah cara-cara untuk membuat akun di SSCASN:

1. Kunjungi laman SSCASN yang diakses melalui situs https://sscasn.bkn.go.id

2. Isi data diri secara lengkap dan benar, seperti:

- Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- Nomor Kartu Keluarga (KK)

- Nama lengkap sesuai KTP

- Tempat dan tanggal lahir

- Nomor telepon yang aktif

- Alamat email yang aktif

- Password yang kuat

3. Masukkan kode captcha dan klik lanjutkan

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
