Kemenpan RB Buka Pendaftaran CPNS 2024, Siapkan 61 Formasi

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membuka 61 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. pendaftaran seleksi CPNS 2024 pun dibuka sore ini pukul 17.08.45 WIB.

Hal ini disampaikan dalam Surat Pengumuman No. B/54/S.KP.01.00/2024 tentang Seleksi CPNS di Lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024. Surat ini ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini.

“Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK,” bunyi surat yang diterbitkan hari ini, Selasa (20/8/2024).

Terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan para pelamar CPNS 2024. Beberapa di antaranya adalah surat lamaran dengan format terlampir:

1. KTP.

2. Ijazah asli.

3. Transkrip nilai asli.

4. Surat akreditasi perguruan tinggi.

5. Pasfoto dengan latar belakang berwarna merah.

6. Daftar riwayat hidup.

7. Sertifikat TOEFL/IELTS.

Untuk beberapa formasi jabatan, juga terdapat dokumen yang tersendiri yang harus diunggah. Sehingga pelamar diminta untuk teliti dalam membaca dokumen yang disyaratkan.