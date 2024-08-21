Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Melalui AZEC, Menko Airlangga: Indonesia akan Percepat Transisi Energi dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |20:11 WIB
Melalui AZEC, Menko Airlangga: Indonesia akan Percepat Transisi Energi dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto hadiri peluncuran Asia Zero Emission Center (Foto: Dok Kementerian Perekonomian)
A
A
A

Jakarta-Krisis iklim telah menjadi tantangan global yang membutuhkan respons nyata dari seluruh negara untuk mengatasinya. Asia Zero Emission Center, yang merupakan hasil inisiatif bersama dari negara-negara mitra Asia Zero Emission Community (AZEC), telah diresmikan di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri AZEC ke-2 di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam sambutannya mengatakan, pendirian Asia Zero Emission Center berangkat dari semangat kolaborasi seluruh pihak dan juga merupakan tindak lanjut atas AZEC Leaders Joint Statement yang disepakati pada Desember 2023 lalu di Tokyo, Jepang.

”Pendirian Asia Zero Emission Center akan menandai tonggak sejarah yang signifikan, karena kita secara kolektif berupaya untuk mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan. Kami menyadari bahwa perubahan iklim merupakan kenyataan yang mendesak, yang menuntut tindakan cepat dan tegas dari semua negara,” tuturnya.

Lembaga ini nantinya akan berperan sebagai tempat bertukar informasi, pengkajian kebijakan dan proyek, serta membantu negara-negara AZEC dalam mengembangkan visi, peta jalan, serta kebijakan transisi energi. Dengan menggabungkan peran Pemerintah, pemimpin industri, dan para ahli, lembaga ini akan menjadi pusat pengetahuan dan inovasi dari berbagai pemangku kepentingan.

AZEC juga memainkan peranan penting terhadap perkembangan energi terbarukan, efisiensi energi, hingga praktik-praktik keberlanjutan di berbagai sektor ekonomi. Lebih jauh lagi, dengan berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan agenda zero-emission, diharapkan hasil studi dari lembaga ini dapat berperan untuk mengakselerasi kerja sama dan inovasi di kawasan Asia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186614//gubernur_sumut_bobby_nasution-iEmx_large.jpeg
Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186611//airlangga-pmWD_large.jpg
Bye Dolar AS, Transaksi Mata Uang Lokal RI ke 6 Negara Tembus Rp336 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186599//menko_airlangga-pSJc_large.jpg
Disiapkan Purbaya, Pemda Dapat Bonus Rp786 Miliar jika Berhasil Kendalikan Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186553//spbg_ngagel-Cosa_large.jpeg
SPBG Ngagel Jadi Ujung Tombak Layanan BBG untuk Masyarakat Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/11/3186680//pnm_hijaukan_negeri-5aD7_large.jpeg
Komitmen PNM Hijaukan Negeri, Tumbuhkan Harapan dari Akar Bumi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement